ميدو: هناك لجان تحاول إفساد العلاقة بين جماهير الزمالك والإسماعيلي

علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، على أزمة جمهور مباراة الزمالك والإسماعيلي، التي أقيمت مساء الإثنين الماضي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك والإسماعيلي تربطهما علاقة تاريخية قوية، وبيتي الأول هو الزمالك، والإسماعيلي هو بيتي الثاني، ولو كان هناك نادٍ مصري أتمنى اللعب له بعد الزمالك سيكون الإسماعيلي بكل تأكيد".

وتابع: "هناك علاقة تاريخية بين جمهور الزمالك والإسماعيلي، ويطلقون عليهم أولاد العم".

وأكمل: "ما حدث في مباراة الزمالك والإسماعيلي يوم الإثنين لا يخرج من جمهور الإسماعيلي، ولكن هناك لجان أخرى تحاول إفساد العلاقة".

وأضاف: "في مباراة الزمالك والأهلي في نهائي الكأس والتي انتهت لصالح الزمالك بنتيجة 2 -0، على ملعب بتروسبورت بهدفي باسم مرسي، كنت مدربا للإسماعيلي والإسماعيلية بالكامل كانت تشجع الزمالك في تلك المباراة، أنا أعلم حجم العلاقة الطبية بين الجماهير".

وأردف: "اللافتة التي ظهرت في مدرجات الإسماعيلي جاءت بسبب زيارة الخطيب ومجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك، وهناك لجان تدفع ملايين الجنيهات لعمل أزمة أخرى بين الجماهير مثل أحداث بورسعيد، وهذا ليس جمهور الإسماعيلي".

واختتم ميدو: "أنا رجل وطني ولم أقف ضد بلدي في أي موقف".