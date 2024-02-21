محافظ الإسكندرية يطلق معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فعاليات معارض أهلا رمضان في 10 فروع بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية.

وتغطي هذه الفروع جميع أحياء المحافظة، وهي: مجمع وهدان بالمنشية، مجمع الازاريطة، مجمع كمال الجويلي بمنطقة رشدي، مجمع جناكليس شارع أبو قير، مجمع السيوف شارع جمال عبد الناصر السيوف، مجمع أبو العباس بمنطقة بحري، مجمع أبو طالب بمنطقة أبو قير، مجمع البيطاش العجمي، مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير 1، مجمع سيدي مسعود بالعامرية.

وتضم هذه الفروع عروضًا خاصة لمنتجات شهر رمضان المبارك متمثلة في اللحوم والدواجن والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والبلح والزبيب والدقيق والفول وقمر الدين وجوز الهند والشاى والجبن والصلصة والخل والملح.

وأوضح الشريف، أن جميع معارض أهلا رمضان التي تم بدء العمل بها بالإسكندرية، تتيح السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع استمرار فتح منافذ جديدة ومعارض في مختلف أحياء المحافظة.