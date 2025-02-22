الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة يعقد مؤتمر خطوة على طريق بمشاركة 4200 طالب وطالبة

نظم الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة EPSF النسخة السابعة عشرة من مؤتمر خطوة علي طريق Step on the Way، بمشاركة 4200 طالب وطالبة، و70 شخصية من المتخصصين في مجال الصيدلة والصناعات الدوائية، وأكثر من 400 منظم.

امتد المؤتمر على مدار أربعة أيام، مقدمًا تجربة لطلاب الصيدلة، حيث استضاف عددًا من الشخصيات والخبراء في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الشركات الدوائية والمؤسسات التعليمية التي دعمت الحدث ووفرت للطلاب فرصًا عملية للتعلم والتطوير.

تضمّن المؤتمر مجموعة متنوعة من الجلسات العلمية وورش العمل التي هدفت إلى تعريف الطلاب بمختلف مجالات الصيدلة وتهيئتهم لسوق العمل.

شملت الجلسات موضوعات حيوية مثل Forensic Pharmacy، Community Pharmacy، Marketing، Cosmetic Science، وغيرها، مما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على مختلف المسارات المهنية داخل المجال الصيدلي.

كما شهد المؤتمر ورش عمل مكثفة حول مهارات اتخاذ القرار تحت الضغط، إدارة الأزمات، مهارات التفاوض والتواصل، والابتكار والإبداع، والتي قدمها نخبة من المتخصصين لمساعدة الطلاب على تطوير مهاراتهم العملية والشخصية.

عُقد المؤتمر هذا العام في تسع جامعات مختلفة، من بينها جامعة هليوبوليس، البريطانية، أسيوط، الإسكندرية، السادات، MUST، و6 أكتوبر، ازهر و NMU.

حظي المؤتمر بدعم عدد من الشركات الدوائية، التي وفّرت فرصًا تدريبية وورش عمل تطبيقية للطلاب، كما أتاحت لهم فرصة التواصل المباشر مع المتخصصين في المجال، مما ساهم في توسيع آفاق المشاركين المهنية.