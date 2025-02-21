عرض جسم وأسنان وشعر مستعار يمثل مصر بالهند

يشارك العرض المسرحي "جسم وأسنان وشعر مستعار" تأليف وإخراج الفنان مازن الغرباوي، بمهرجان بمهرجان Itfok الدولي للمسرح بالهند في ولاية كيرالا الهندية، والذي تقام فعاليته في الفترة من 23 فبراير إلى 2 مارس المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بعد تمثيل مصر في مهرجان ديجون الدولي للمسرح بكوريا الجنوبية، في شهر أغسطس الماضي.

يقدم العرض المسرحي "جسم وأسنان وشعر مستعار" يوم 24 فبراير حفلتين خلال فعاليات مهرجان Itfok في مدينة تريشور الهندية، في تمام الساعة 11 صباحا، و5:30 مساء، بحضور نخبة من المسرحيين والنقاد الدوليين وستكون متاحة للجمهور الهندي والجاليات العربية المقيمة بالولاية الهندية.

وتمثل هذه المشاركة نموذجا للتعاون المثمر بين المؤسسات الثقافية المصرية والهندية، وعلى رأسها التعاون المبرم بين مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية بالقاهرة وبين إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والتي تفتح آفاقًا جديدة للتبادل المسرحي بين البلدين الصديقتين.

وتؤكد هذه المشاركة على تميز المسرح المصري الشبابي في تقديم أعمال إبداعية متكاملة فنيا وتقنيا، تجمع بين المواهب التمثيلية الشابة والرؤى الإخراجية المبتكرة والتقنيات المسرحية الحديثة.

"جسم وأسنان وشعر مستعار" حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بعد عرضه على مسرح الهوسابير، ولاقى اقبال نقدي وجماهيري كبير خلال عرضه لمدة يومين، بعد تمثيل العرض لجمهورية مصر العربية في مهرجان ديجون الدولي للمسرح بكوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس الماضي.

مسرحية "جسم وأسنان وشعر مستعار" بطولة كل من نغم صالح، وإيمان يوسف، نهال فهمي، جهاد عصام، وتأليف موسيقي وغناء وتمثيل محمود شعراوي، ومساعد مخرج وانتاج أنس سليمان، وترجمة روان يوسف، وسوشيال ميديا عصام الدين أشرف، وتصميم بوستر وبامفلت علي عبدالرحمن، وتصحيح وتدقيق لغوي محمد الخيام،فيديومابينج رضا صلاح، وإضاءة ومخرج منفذ أحمد أمين، ودراماتورج عزالدين حافظ، وإشراف على الإنتاج الدكتورة إنجي البستاوي، وتصميم ملابس ومنتج مشارك أروى قدورة، تأليف وسينوغرافيا وإخراج مازن الغرباوي.