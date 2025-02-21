3 إصابات تزعج ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي

كشف الموقع الرسمي لليفربول عن تفاصيل اللاعبين المقرر غيابهم عن مباراة مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأوضح الموقع الرسمي لليفربول ملف الإصابات بشكل موسع، حيث أكد أن كودي جاكبو أصبح قريبًا من العودة للمشاركة في رحلة ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي بعد تعرضه لكدمة في ديربي ميرسيسايد، وغاب جاكبو بعد مباراة إيفرتون عن مباراتين ضد وولفرهامبتون وأستون فيلا.

أما اللاعب الثاني كان جو جوميز، الذي اضطر للخروج خلال خسارة ليفربول أمام بليموث أرجايل في كأس الاتحاد الإنجليزي، وخضع جوميز لعملية جراحية في أوتار الركبة، وهو ما سيجعله خارج الملاعب لفترة طويلة.

اللاعب الثالث هو كونور برادلي، الذي تعرض لإصابة خلال التعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا، ومن المتوقع أن يغيب برادلي عن مباراتي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.