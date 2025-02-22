النائب محمد حمزة: حزب مستقبل وطن يعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وفقا لتكليفات الرئيس السيسي

قال النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن هناك جهود كبيرة مبذولة من قبل الحزب في خدمة المواطنين وتعزيز العمل السياسي والاجتماعي، مؤكداً أن حزب مستقبل وطن يظل حريصًا على تحقيق الأهداف التي تساهم في بناء مصر الحديثة من خلال برامج تنموية تخدم جميع فئات المجتمع.

وأوضح حمزة، في بيان له اليوم، أن الحزب قدم خلال زيارته اليوم بمحافظة الإسكندرية بحضور قيادات الأمانة المركزية، 100 جهاز عروسة، و100 كرسي متحرك، و60 رحلة عمرة لأهالي المحافظة.



وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم كل سبل الدعم للفئات الأحق بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، والمساهمة في إدخال البهجة والفرحة على قلوب العرائس وعائلاتهن.



وأضاف حمزة، أن الحزب يواصل دعمه الكامل للقيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يقود البلاد بحكمة وإرادة قوية نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار في مختلف المجالات، موضحا أن هذا الدعم يعكس التزام الحزب الكامل بتحقيق رؤية الدولة المصرية وتطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.



وشدد النائب، على أهمية العمل الجماعي والتكاتف بين جميع الأحزاب والقوى السياسية لدعم استقرار مصر وتعزيز التنمية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب التفاف الجميع حول القيادة السياسية من أجل مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تقدم ملموس في كل المجالات.