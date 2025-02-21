حماس: زيارة نتنياهو مخيم طولكرم خطوة استعراضية تعكس إفلاسه

اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمخيم طولكرم خطوة استعراضية تعكس إفلاسه.



وقالت الحركة في بيان تعقيبًا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مخيم طولكرم: إنه في خطوة استعراضية تعكس حالة الإفلاس السياسي والعسكري، قام المجرم نتنياهو، بزيارة استفزازية إلى مخيم طولكرم الصامد، محاولًا التغطية على فشله المتكرر وتراجعه المستمر في مواجهة مقاومة شعبنا الفلسطيني البطل، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.



وأضاف:" اعتاد المجرم نتنياهو على هذه المسرحيات المكشوفة؛ فهو نفسه من وقف يومًا في محوري نتساريم وفيلادلفيا (صلاح الدين) بقطاع غزة مهددًا، لكنه رحل عنهما.

وأوضح أن هذه الزيارة لن ترهب شعبنا ومقاومته، بل ستزيده إصرارًا وعزمًا على مواصلة طريق الجهاد حتى التحرير والنصر.