 الحماية المدنية بالإسكندرية تستجيب لاستغاثة مسنة وتنقلها إلى المستشفى - بوابة الشروق
الجمعة 21 فبراير 2025 4:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الحماية المدنية بالإسكندرية تستجيب لاستغاثة مسنة وتنقلها إلى المستشفى

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 21 فبراير 2025 - 4:10 م | آخر تحديث: الجمعة 21 فبراير 2025 - 4:10 م

استجابت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة لنقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية استغاثة من سيدة "مسنة" مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل مريضة وغير قادرة على الحركة لنقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وتقدمت المواطنة المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

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