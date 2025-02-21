نفى الفنان أحمد السقا تعرض حسابه الرسمي على فيسبوك، للسرقة أو الاختراق، كما أُشيع خلال الساعات الأخيرة.

وكتب عبر صفحته: "صباح الفل، جمعة مباركة، وكلها رزق وخير على الجميع. للتوضيح، الصفحة لم يتم سرقتها، ولكن أحد الشباب المسئولين عن إدارتها (أدمن) كتب كلمتين بالخطأ ونشرهما على صفحتي العامة بدلًا من نشرهما على حسابه الشخصي، وتم مسح البوست.. وبتحصل عادي".

وتابع قائلًا: "المهم، متخلوش كل ده ينسيكم أغنية (إسكندراني حلوة)، ويا رب تعجبكم إن شاء الله. وإن شاء الله رمضان كريم. أخوكم أحمد السقا".

وكان تردد خلال الساعات الأخيرة عن تعرض الحساب الرسمي للفنان أحمد السقا على منصة فيسبوك للاختراق، بعد نشر محتوى مسيء لشخص يدعى "Samurai"، إلا أن المنشور حذف سريعا.