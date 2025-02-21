قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن السعر المحلي للذهب يرتبط ارتباطا وثيقا بالأسعار العالمية، لافتا أن تأثير العرض والطلب لا يتخطى 5% على السوق المحلي.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» إلى تراجع السعر المحلي لأقل من السعر العالمي بحوالي 30 إلى 50 جنيهًا في حال تراجع الطلب.

وتابع: «العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ما زالت قائمة، وأدت إلى ارتفاع الأوقية إلى 2950 دولار وتقترب من مستويات الـ 3000 دولار وهي مستويات غير مسبوقة».

وأشار إلى أن هذه المستويات الجديدة تعتبر «نذيرًا» بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، موضحا أن «ما نشهده الآن هو مؤشر على أن الأسعار في اتجاه الارتفاع».

وأضاف أن السوق المحلي يشهد في الوقت الحالي عمليات بيع أكثر من الشراء بهدف جني الأرباح، معتبرا أن هذا التوجه ليس صائبا تمامًا إلا في حالة احتياج المستهلك للمال، قائلا: «الذهب استثمار وادخار قوي وآمن وقد يرتفع ونشاهد أسعارا جديدة خلال 2025 أكثر من الآن بكثير».