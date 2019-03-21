«خدمات البترول الجوية»: دراسة إضافة طائرتي هليكوبتر ونفاثة لأسطول الشركة

قال اللواء يحيى حسين رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية، إن عام 2018 شهد زيادة ساعات التشغيل نتيجة التوسعات في الأنشطة البترولية في مواقع الإنتاج بشرق المتوسط وزيادة التشغيل في أنشطة القطاع السياحي، متوقعاً أن تستمر معدلات الزيادة في العام الحالي في ظل توسع وزارة البترول في توقيع اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية.

وأشار حسين إلى دراسة إضافة طائرتي هليكوبتر وطائرة نفاثة جديدة ذات سعة أكبر (120-150 راكباً) لأسطول الشركة الحالي، والذي يضم حاليا 43 طائرة، منها 36 هليكوبتر و7 طائرات جناح ثابت من مواصفات وطراز وسعات مختلفة تناسب اختلاف الأنشطة ومتطلبات العملاء، بحسب بيان لوزارة البترول اليوم.

ولفت حسين، خلال أعمال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2018، برئاسة وزير البترول طارق الملا، إلى أنه سيتم تشغيل أول رحلة من خط خدمات البترول الجوية المنتظم بصفة أسبوعية إلى العقبة بالأردن بداية من 5 أبريل المقبل، ويتم حالياً دراسة تسييرها مرتين أسبوعيا وفقا لجدوى التشغيل.

وكشف عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة بتروجت لنقل العاملين إلى مشروعاتها الخارجية بالسعودية وسلطنة عمان، وكذلك المشاركة في الخدمات التي يقدمها قطاع البترول للمشروعات القومية، حيث يتم حالياً الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمزاولة نشاط الغسيل الميكانيكي لأبراج الكهرباء باستخدام الهليكوبتر، بعد أن حصلت على التراخيص المطلوبة لذلك في إطار الأنشطة التي يقدمها قطاع البترول لخدمة المشروعات الاقتصادية بالدولة.

وأضاف أن الحصول على عضوية الاتحاد الدولي للطيران (IATA)؛ مكنت الشركة من تشغيل رحلات الخط المنتظم وهو ما يفتح آفاقا جديدة للعمل، لافتاً إلى المشاركة بمؤتمر مستقبل لبنان خلال أبريل من العام الماضي والخاص بالإعداد لأعمال البحث عن الغاز بالمياه الإقليمية اللبنانية، وعليه فإنه يتم دراسة تكوين كيان قانوني للمشاركة بالمناقصات هناك.

واستعرض اللواء يحيى المهمة الأساسية وأهداف الشركة خلال الفترة القادمة التي تتلخص في الالتزام بتوفير جميع متطلبات قطاع البترول من أنواع الطائرات المختلفة وتوفير وإضافة الطرازات المناسبة التي تحقق أفضل تشغيل اقتصادي وبالكفاءة المطلوبة وفي الوقت المناسب وتوفير البيئة المناسبة للتشغيل من ناحية البنية الأساسية والخدمات المكملة لها التي تناسب أعلى معايير السلامة والجودة ومعايير الشركات العالمية والعمل على زيادة الأنشطة خارج مصر في الدول المحيطة.

وأضاف أنه يتم حاليا تطوير عناصر الأداء في عدة محاور منها المحور الاقتصادي عن طريق تطوير تقييم تكاليفها مقارنة بمايماثلها والعمل على تخفيضها والاعتماد على الموارد المحلية بقدر الإمكان وزيادة كفاءة التشغيل وخفض التكاليف لتعظيم العائدات والعمل على تطوير الكوادر الشابة ودمجهم مع الخبرات الموجودة للاستفادة منهم وتأهيلهم علمياً والعمل على تخفيض معدل الأعمار في جميع مجالات التخصص.

وأشار إلى الاهتمام بالمحور البيئي بتطبيق المعايير الحديثة في جميع الأعمال اليومية التي تتطابق مع القوانين الدولية التي تحافظ على البيئة وتحمي الموارد، كما تولى الشركة أهمية بالغة بالمشاركة المجتمعية، حيث تم تخصيص جزء من عائداتها لتدعيم منظومة العلاج الطبي كما تنظم رحلات أسبوعية بأسعار اقتصادية لمحافظة الوادي الجديد لتشجيع المستثمرين وتسهيل عمليات الانتقال.

من جانبه، شدد وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية تنفيذ الخطط التوسعية الجاري العمل بها حالياً في مجال خدمات البترول الجوية والعمل على تطوير ورفع كفاءة أسطول الطائرات والكوادر البشرية لتعظيم دور شركة خدمات البترول الجوية كمنافس في مجال تنظيم الرحلات الإقليمية الخارجية وتقديم خدمات متميزة للقطاع السياحي، إلى جانب تقديم خدمات النقل الجوي لقطاع البترول.

ولفت إلى أهمية الانتهاء من المشروعات الجديدة وخاصة المراحل النهائية لمشروع الهناجر الجديد بمطار الجميل بمحافظة بورسعيد في ظل التوسعات المستقبلية لقطاع البترول بمنطقة شرق المتوسط.