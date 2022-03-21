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ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرة ليت في الفلبين اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 89ر10 درجة شمالا وخط طول 78ر124 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

كان زلزال بقوة 7ر6 درجات على مقياس ريختر قد ضرب جزيرة سومطرة اقصي غرب اندونيسيا في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.

وكان زلزال بقوة 1ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب الفلبين وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا في وسط البلاد في أكتوبر 2013، وهو آخر زلزال قوي يضرب البلاد.

وفي يوليو 1990، قتل أكثر من 2400 شخص في جزيرة لوزون بشمال البلاد جراء زلزال بقوة 8ر7 درجة على مقياس ريختر، وهو أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد