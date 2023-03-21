التأمين الاجتماعي: 55 مليار جنيه زيادة سنوية لأصحاب المعاشات يستفيد منها 11 مليون مواطن

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات لتكون من أول أبريل ستبلغ نحو 14 مليار جنيه، مشيرا إلى أن زيادة المعاشات بتكلفة سنوية تصل إلى 55 مليار جنيه ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون مواطن.

وقال اللواء عوض، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الإثنين، إن المعاشات في عام 2019 كانت 160 مليار جنيه وارتفعت إلى 300 مليار جنيه في عام 2022، فيما تم تحويل 6.5 مليون بطاقة لأصحاب المعاشات إلى كروت ميزة.

وأشار إلى أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من أول أبريل 2023 القادم وحتى أخر يوليو العام الجاري يستفيد من هذه الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش، موضحا أنه تم صرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها مع معاش شهر نوفمبر الماضي بتكلفة سنوية بلغت 32 مليار جنيه.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشدد على ضرورة توفير حزمة حماية اجتماعية شاملة توجه لمختلف فئات المجتمع في الدولة، لافتا إلى أن تكليف الرئيس السيسي بتبكير صرف زيادة المعاشات في شهر إبريل بدلا من شهر يوليو يرجع الى الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأكمل أنه، منذ صدور التكليف وتم تشكيل غرفة عمليات للعمل على هذا الأمر، معلنا أن المعاش بالزيادة الجديدة سيصرف أول أبريل المقبل وتكون الزيادة بنسبة 15% والحد الأدني سيكون 170 جنيها والأقصى 1635 جنيها.

وأضاف اللواء عوض أن البرلمان وافق على زيادة المعاشات والتطبيق سيكون أول شهر أبريل المقبل، كاشفا عن عدد المستفيدين من الزيادة في الدولة يقارب 11 مليون موظف.