شركة الأسلحة الألمانية راينميتال تجتذب أعدادا كبيرة من المستثمرين بعد إدراجها بمؤشر داكس

اجتذبت أسهم شركة صناعة الأسلحة والهندسة الألمانية "راينميتال" المستثمرين بأعداد كبيرة يوم الاثنين بعد إدراجها في مؤشر "داكس" الذي يضم 40 شركة رائدة في بورصة فرانكفورت.

وفي ختام اليوم الأول من التداول في مؤشر داكس، تصدرت أسهم "راينميتال" المؤشر القياسي الألماني بارتفاع سعري بنسبة 4ر5% إلى 90ر249 يورو (95ر267 دولار).

وأدت الدفعة التي استقبلت بها شركة الأسلحة في مؤشر داكس إلى توقعات جديدة وتوصيات شراء من قبل المحللين.

وقال المحلل هولجر شميدت، من بنك دي زد، إن الطلب المتزايد على المعدات العسكرية وكذلك ارتفاع الإنفاق الدفاعي في ألمانيا ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأخرى يحمل إمكانات جذابة على المدى المتوسط للشركة.

ويرى شميدت مجالا لتحسن نتائج أعمال "راينميتال" بمجرد الموافقة على الاستحواذ المخطط له على شركة تصنيع الذخيرة الإسبانية "إكسبال سيستمز".

في غضون ذلك، رفع المحلل ديفيد بيري من بنك "جيه بي مورجان" الأمريكي سعره المستهدف لـ "راينميتال"من 265 يورو إلى 310 يورو. وقال بيري إنه من المرجح أن تكون راينميتال المستفيد الرئيسي من شحنات الذخيرة الكبيرة إلى أوكرانيا.

ويجب أن يؤدي دخول الشركة في مؤشر داكس أيضا إلى إعطاء سعر سهمها دفعة، حيث سيجعل السهم أكثر إثارة للاهتمام لبعض المستثمرين مرة أخرى.

ومع قفزة في الأسعار بحوالي 32% هذا العام، تعد أسهم راينميتال حتى الآن افضل أسهم داكس لعام 2023.

وتقوم الشركة بتصنيع مدفع الدبابة ليوبارد-2، الدبابة التي تعمل في الخدمة لدى العديد من الجيوش الأوروبية وهي في طور التسليم إلى أوكرانيا. كما أنها تصنع مدفع بانزرهاوبيتزه 2000، وهو مدفع طويل المدى يستخدمه الجيش الأوكراني أيضا.

وتتوقع الشركة نموا سريعا خلال عام 2023 وذلك مع تعزيز الدول الأوروبية لإنفاقها العسكري استجابة للغزو.

وقال الرئيس التنفيذي أرمين بابيرجر من دوسلدورف، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة، يوم الخميس الماضي "نريد المشاركة بمنتجاتنا في الميزانيات المتزايدة للقدرات العسكرية".

وكان متوسط عدد الموظفين لدى راينميتال يبلغ 24800 في عام 2022، بزيادة حوالي 1100 عن العام السابق. ويعتزم بابيرجر زيادة العدد بمقدار 3آلاف هذا العام.