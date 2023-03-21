المفتي: نجمع في رؤية هلال رمضان بين علوم الفلك والحديث النبوي

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري وكل مؤسسات الدولة والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان، داعيًا الله أن يوفق الرئيس وينفع به البلاد والعباد.



ودعا الله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «يكون شهر رمضان فاتحة الخير علينا وعلى بلادنا، وأن يرزقنا فيه التقوى والعمل الصالح ويقربنا إليه، ويجعل الشهر الفضيل حجة لنا لا علينا يوم نلقاه».



وقال إن رؤية هلال رمضان متوافقة حتى الآن بين مختلف الدول العربية؛ لأن الهلال لم يولد بعد غروب الشمس، موضحًا أن الإفتاء ترصد الهلال من خلال 6 لجان منتشرة على مستوى الجمهورية.



وأوضح المفتي، أن تلك اللجان مكونة من علماء الإفتاء، وباحثين من معهد البحوث الفلكية، والزملاء في وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، قائلًا إن البعض يمتلك خبرة ودراية وعمل لأكثر من 20 عامًا، في رؤية الهلال بكل الشهور العربية.



وذكر أن دار الإفتاء تجمع في الرؤية الشرعية بين علوم الفلك والحديث النبوي، مضيفًا أن الإفتاء وضعت خطة لاستقبال فتاوي المواطنين على مدار الشهر الكريم.



وأضاف: «وضعنا خطة لإدخال خدمة هاتفية وعلماء آخرين لاستيعاب كل الأسئلة التي نتلقاها، الرقم 107 مجاني ونستقبل عليه الفتاوي، فضلا علن الفتوى الشفهية والإلكترونية؛ نحن في حالة استنفار للإجابة على كل ما يأتينا فالشعب المصري متدين بفطرته، ويحتاج التبصرة ببعض الأحكام الشرعية».



وفي وقت سابق، أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الخميس 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان لعام 1444 هجريًا، وأن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وذلك بعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.