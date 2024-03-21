وزير الدفاع الأمريكي يطالب إسرائيل بالتفكير في بدائل لاجتياح رفح

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت إلى التفكير في بدائل لهجوم بري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) في بيان إن أوستن أبلغ جالانت في اتصال هاتفي يوم الأربعاء أن على إسرائيل أن تدرس خيارات أخرى غير عملية برية كبيرة في رفح.

وورد أيضا أن أوستن كرر الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهد لحماية السكان المدنيين، وضمان سلامة أفراد الجيش الأمريكي الذين يقيمون ميناء مؤقتا على ساحل غزة, وتوسيع نقل المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق البر.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أن الاستعدادات لمثل هذا الهجوم ستستغرق بعض الوقت. ومع ذلك، لا يزال مصرا على خططه للهجوم على المدينة التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص.

وفي ضوء الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة والخسائر في صفوف المدنيين، أصبحت لهجة واشنطن تجاه القيادة الإسرائيلية أكثر حدة في الأسابيع الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، ترى الولايات المتحدة نفسها قوة حماية لإسرائيل. وفي كل عام، تدعم الولايات المتحدة إسرائيل بمليارات الدولارات، ويذهب جزء كبير منها إلى الدفاع الصاروخي والتكنولوجيا العسكرية الأخرى.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء أنه بخلاف كندا، لن تعلق الولايات المتحدة صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وقال المتحدث إن هذا قرار سيادي للكنديين.