السيطرة على حريق ضخم بمصنع بلاستيك في المحلة دون إصابات

شهدت قرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة الكبرى، فجر اليوم الجمعة، حريقًا هائلًا داخل أحد مصانع البلاستيك، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة دون وقوع إصابات بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من المصنع، وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع الحريق، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.

وبحسب شهود عيان، اندلع الحريق بشكل مفاجئ، وحاول العمال السيطرة عليه، إلا أن طبيعة المواد البلاستيكية سريعة الاشتعال ساهمت في انتشاره سريعًا.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لمعرفة أسبابه وتقدير حجم الخسائر.