الزمالك يقترب من تعيين مدير رياضي أجنبي

أكد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بالزمالك اقتراب النادي من تعيين مدير رياضي أجنبي خلال الفترة القادمة.
وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر قناة الزمالك: "أنا وحازم إمام وعمرو الجنايني، أعضاء لجنة التخطيط، وحسين لبيب، رئيس النادي توصلنا إلى تصور، وسيكون هناك مديرًا رياضيًا، حاصل على أعلى الشهادات التدريبية".
وأضاف: "المدير الرياضي سيكون أجنبيًا بالتأكيد، ولديه خبرات كبيرة جدًا في تطوير وتأسيس قطاعات الناشئين.. نحن اخترناه وقدمناه للمجلس، والمجلس اعتمد الأمر".
وتابع: "نادي الزمالك له رئيس واحد فقط وهو حسين لبيب، ونحن جميعًا نعمل تحت مظلته ومظلة مجلس إدارته".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هناك توافق بشكل كبير جدًا بيننا على خطة العمل للمستقبل، ومن سينفذها على أرض الواقع".