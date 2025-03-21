الزمالك يقترب من تعيين مدير رياضي أجنبي

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أكد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بالزمالك اقتراب النادي من تعيين مدير رياضي أجنبي خلال الفترة القادمة.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر قناة الزمالك: "أنا وحازم إمام وعمرو الجنايني، أعضاء لجنة التخطيط، وحسين لبيب، رئيس النادي توصلنا إلى تصور، وسيكون هناك مديرًا رياضيًا، حاصل على أعلى الشهادات التدريبية".

وأضاف: "المدير الرياضي سيكون أجنبيًا بالتأكيد، ولديه خبرات كبيرة جدًا في تطوير وتأسيس قطاعات الناشئين.. نحن اخترناه وقدمناه للمجلس، والمجلس اعتمد الأمر".

وتابع: "نادي الزمالك له رئيس واحد فقط وهو حسين لبيب، ونحن جميعًا نعمل تحت مظلته ومظلة مجلس إدارته".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هناك توافق بشكل كبير جدًا بيننا على خطة العمل للمستقبل، ومن سينفذها على أرض الواقع".