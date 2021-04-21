الإمارات تدرس اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد حركة غير المطعمين ضد كورونا

كشف مسؤول إماراتي عن أنه يتم حاليا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريبا في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين ضد كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن سيف الظاهري المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن هذه الإجراءات يمكن أن تتضمن عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، وذلك بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع.

وكشف الظاهري، خلال إحاطة إعلامية، أن مجموع الجرعات التي تم تقديمها من لقاحات كورونا في البلاد بلغ أكثر من تسعة ملايين ونصف المليون جرعة بمعدل توزيع 98.97 جرعة لكل 100 شخص.

وقال إن الحملة الوطنية نجحت بتقديم التطعيم لـ5 ملايين و81 ألفا و853 كجرعة أولى و3 ملايين و836 ألفا و521 كجرعة ثانية وبذلك تم تحقيق نسبة 65.54% من إجمالي الفئة المؤهلة. كما تم تحقيق نسبة 74.63% لمن هم فوق 60 عاماً.

وأهاب بالجمهور من مواطنين ومقيمين ممن تجاوزوا 16 عاما ولم يتلقوا التطعيم حتى الآن، ضرورة التوجه لأقرب مركز للتطعيم وأخذ اللقاح.