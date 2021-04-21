أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء حصاد محصول القمح في الأراضي الصحراوية والوادي الجديد وفي بعض محافظات الدلتا والصعيد.

وقال القصير، في بيان اليوم الأربعاء، إن القمح يبشر بالخير هذا العام، حيث كانت الظروف الجوية ملائمة لنمو المحصول وكذلك الجهود التي بذلتها الوزارة بداية من اختيار التقاوي الجيدة والمناسبة لكل منطقة والزراعة بالمواعيد المناسبة مع الالتزام بالسياسة الصنفية وأيضًا إقامة الحقول الإرشادية في كل محافظات الجمهورية.

وأشار إلى جهود المزارعين والمتابعة المستمرة للمحصول من الإدارات والمعاهد البحثية المختصة، ومكافحة الأمراض وتنفيذ الإرشادات والتوصيات الفنية الدورية الصادرة عن الوزارة وتوصيلها للمزارعين على أرض الواقع.

وأضاف أن المساحة المنزرعة هذا العام 3.4 مليون فدان، بينما أقامت الوزارة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي 8122 حقلا إرشاديا بالأصناف الجديدة المتميزة، كما قامت الوزارة بتسجيل عدد من الأصناف الجديدة المبشرة عالية الإنتاجية سوف يتم توزيعها على المزارعين الموسم القادم.

ولفت إلى أن الوزارة تبنت نظام الزراعة على المصاطب التي توفر في كميات مياه الري بأكثر من 20% وكمية التقاوي بحوالي 25%، وكذلك التسوية بالليزر لتقليل كميات مياه الري المستخدمة، كما نفذت الوزارة العديد من أيام الحقل والحصاد والندوات الإرشادية بحقول المزارعين لتوعيتهم بأفضل التوصيات الفنية للحصول على أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.

وأشاد بجهود المزارعين واستجابتهم لنصائح الوزارة واستخدام التقاوي الموصى بها تماشيًا مع الخريطة الصنفية، مثمنا جهود الإدارات المختصة بالوزارة خلال موسم زراعة القمح والتي انعكست إيجابيا على جودة المحصول والإنتاج.

وكلف مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات والمتابعة وقطاع الشئون الاقتصادية ومديريات الزراعة في المحافظات بإجراء حصر دقيق على أرض الواقع من مواقع حصاد القمح وتقدير متوسط إنتاجية الفدان وإعداد تقرير نهائي بذلك يمكن الاستفادة منه في وضع الخطط المستقبلية.