قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه تم تدشين 60 غرفة عمليات مركزية بمحافظة سوهاج تعمل على توزيع مرضى كورونا على المستشفيات وفقًا لنسب الإشغال، لتحقيق التوازن في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أنه تم فتح تحقيق أمس مع مديرية الشؤون الصحية بسوهاج التي رفضت استقبال حالات كورونا، نافيًا ما تردد حول عدم وجود رصيد أكسجين كافي بمستشفى طهطا.

وأوضح أنه المخزون الاستراتيجي المركزي من الأكسجين وصل إلى 1.2 مليون لتر حتى الاثنين الماضي، مشيرًا إلى زيادته أمس الثلاثاء بحجم مليون لتر آخر، ليصبح الإجمالي 2.2 مليون لتر أكسجين احتياطي بخلاف الأكسجين الموجود بالمحافظات.

وأشار إلى إجمالي الأكسجين الطبي بمستشفيات محافظة سوهاج والذي بلغ نحو 47 ألفًا و390 لترًا، إضافة إلى 1527 أسطوانة أكسجين، فضلًا عن التوريدات العاجلة بالتنسيق مع غرفة الإمداد المركزي بالوزارة.

وذكر أن مستشفى سوهاج العام تستقبل أعدادًا كبيرة من مرضى كورونا، وبها نحو 41 مخرجًا للأكسجين بها، تم زيادتهم إلى 150 مخرجًا، إضافة إلى أنه جاري زيادة أعداد مخرج الأكسجين في باقي مستشفيات المحافظة.