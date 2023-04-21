عملاق التكنولوجيا البريطاني لينش يخسر استئنافا لمنع ترحيله إلى أمريكا

خسر عملاق التكنولوجيا البريطاني مايك لينش، محاولته لاستئناف ضد ترحيله إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية بشأن استحواذ شركة هيوليت باكارد على شركته أوتونومي الخاصة بالبرمجيات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان لينش، مؤسس شركة أوتونومي، قد حاول منع نقله إلى الولايات المتحدة بعدما وافقت الحكومة البريطانية على الخطوة في يناير 2022.

جاء هذا عقب حكم قضائي منفصل مفاده أنه كان غير أمين في بيع شركته بقيمة 11 مليار دولار.

وقال القاضيان كلايف لويس وجوليان نولز في حكم صدر اليوم الجمعة، أنا أيا من أسس الاستئناف لم تكن مقبولة كحجة.

وكان لينش الذي ينفي كل الاتهامات، قد قال إن القضية من اختصاص المملكة المتحدة وكان يمكن التحقيق فيها بالكامل من جانب السلطات البريطانية. ولم يرد المتحدثون باسم لينش على الفور على المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق.

وهذا أحدث فصل في سلسلة قضائية بدأت بعد فترة قصيرة من بيع شركة أوتونومي لهيوليت باكارد في 2011. وبعد عام من عملية البيع، خفضت هيوليت قيمة الصفقة بواقع 8ر8 مليار دولار.