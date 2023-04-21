راينميتال الألمانية ولوكهيد مارتن بصدد التعاون بشأن أنظمة مدفعية صاروخية

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أعلنت شركة راينميتال الألمانية للتكنولوجيا المتكاملة اليوم الجمعة أن وحدتها راينميتال ديفينس وقعت مذكرة تفاهم مع شركة لوكهيد مارتن كورب الأمريكية لصناعات الدفاع والطيران والفضاء، للتعاون بشأن نظام مدفعية صاروخي.

وتعتزم الشركتان العمل معا على وضع حلول لتوفير نظام مدفعية صاروخي فريد إلى ألمانيا للاستفادة القصوى من المكونات الموجودة والتي أثبتت جدارتها في القتال والمنتجة في ألمانيا.

وبموجب التعاون، ستستكشف الشركتان الفرص المشتركة المحتملة في مجالات مثل البحث والتطوير والإنتاج وأنشطة أخرى.

وقال المدير التنفيذي للشركة الألمانية أرمين بابرجر إن "المزج بين القدرات المثبتة والمعرفة الواسعة للوكهيد مارتن بخبرة راينميتال في التصنيع والإنتاج يتيح فرصا فريدة لكلا الطرفين".

وأضاف بابرجر أنه "بالنسبة لألمانيا وراينميتال، يوفر الاتفاق الفرصة لتأمين تكنولوجيات مهمة وحصة كبيرة في سلسلة القيمة المضافة بالنسبة لألمانيا".