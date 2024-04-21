رئيس الأركان الإسرائيلي يوافق على خطط مواصلة حرب غزة تشمل عملية في رفح

وافق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي على خطط لمواصلة الحرب في غزة، حسبما قال الجيش مساء اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاجاري إن هاليفي "أذن باتخاذ خطوات أخرى" اليوم.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن جزءا من الخطط تضمن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

ويبدو أنه من المتوقع إجلاء السكان المدنيين قريبا.

وحذر حلفاء إسرائيل بشكل ملح من شن هجوم في رفح لأن مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين محتشدون هناك. ومع ذلك، تعتبر إسرائيل أن العملية في رفح ضرورية من أجل تدمير الكتائب المتبقية من حركة حماس الفلسطينية.

وبخلاف ذلك، من المتوقع إعادة تنشيط حماس. وخاطب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الرهائن الذين تحتجزهم حماس مباشرة اليوم الأحد.

وقال: "سنواصل القتال حتى تعودون إلى دياركم".

وأضاف أن أقارب الرهائن في وضع لا يطاق وسيتم فعل كل شيء لتحرير أحبائهم.

ووفقا لوزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس، استشهد أكثر من 34 ألف شخص وأصيب ما يقرب من 77 ألفا آخرين في قطاع غزة منذ بداية الحرب قبل ستة أشهر ونصف.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح مؤخرا بأنه تم تحديد موعد لبدء العملية في المدينة الواقعة أقصى جنوب غزة.