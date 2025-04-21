محافظ الغربية يتابع معدلات تنفيذ مشروع تغطية وتطوير مصرف الزهار بمركز قطور

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، سير العمل بمشروع تغطية وتطوير مصرف الزهار بمركز قطور، والذي يمتد بطول 750 مترًا وعرض 30 مترًا.

وأكد محافظ الغربية، أن الأعمال تسير وفق المخطط الزمني المحدد، حيث انتهت فرق التنفيذ حتى الآن من تغطية جزء كبير، وجارٍ العمل على استكمال تغطية الأطوال المتبقية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة.

وأشار "الجندي"، إلى أن المشروع يشمل أيضًا أعمال تكسير وإزالة طبقة الأسفلت القديمة بطول 500 متر، وذلك تمهيدًا لبدء مراحل الرصف الجديدة، موضحًا أن تطوير شبكة الطرق بقطور يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين كفاءة الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة.

كما لفت محافظ الغربية، إلى أن المشروع يُسهم في تحسين الصورة الحضارية لشوارع المركز، بجانب الحفاظ على سلامة المواطنين والبيئة المحيطة، تنفيذًا لخطة الدولة الهادفة لتغطية المصارف المفتوحة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وشدد على استمرار المتابعة الميدانية لكل المشروعات الجارية بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاعات الخدمات الأساسية، بما يحقق رضا المواطن ويلبي تطلعاته نحو بنية تحتية حديثة وآمنة تواكب احتياجاته اليومية.