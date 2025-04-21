خفضت الصين استيراد عدد من السلع الأمريكية خلال مارس الماضي بشكل حاد، فتراجعت الواردات الصينية من الغاز الطبيعي والقمح الأمريكي إلى «صفر» بنهاية مارس الماضي، بحسب بيانات الجمارك الصينية الصادرة أمس الأحد.

ومثل القمح الأمريكي 17% من واردات الصين خلال العام الماضي، والغاز الطبيعي 5%، فيما تشير التقديرات إلى أن واردات الصين من السلع الأميركية مرشحة للتراجع بشكل أكبر، بعد أن تصاعدت الحرب التجارية مطلع أبريل مع فرض الطرفين رسوماً تجاوزت 100%، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

وشهدت واردات سلع زراعية أخرى من الولايات المتحدة تراجعاً حاداً، في مارس الماضي، إذ انخفضت واردات القطن بنسبة 90% على أساس سنوي إلى ما يزيد قليلاً عن 14 ألف طن، بينما تراجعت واردات الذرة إلى أقل من 800 طن، في أدنى مستوى لها منذ فبراير 2020.

وخالف فول الصويا الاتجاه العام لانخفاض الواردات الأمريكية إلى الصين، إذ ارتفعت الشحنات بنسبة 12% خلال مارس الماضي لتصل إلى 2.44 مليون طن، مواصلاً الزخم القوي الذي شهده خلال أول شهرين من العام.

وتعتمد الصين، أكبر مستوردة لفول الصويا في العالم، على الإمدادات الأمريكية حتى يبدأ موسم الحصاد في أمريكا الجنوبية خلال الربيع.

في المقابل، تراجعت واردات الصين من الغاز النفطي المسال الأمريكي، الذي يُستخدم كمادة أولية في صناعة البتروكيماويات، بنسبة 36% إلى 1.02 مليون طن. كما انخفضت شحنات الفحم المستخدم في صناعة الصلب بنسبة 62% إلى 208 آلاف طن.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تندرج ضمن قائمة أكبر 10 موردين للنفط إلى الصين إلا أن شحنات الخام الأمريكي ارتفعت بنسبة 25% إلى 542 ألف طن، مدفوعة بالزيادة العامة في واردات النفط خلال الفترة نفسها.