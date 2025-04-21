يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس والثلاثين على التوالي، عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة، وشن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد أربعة مواطنين، وإصابة آخرين، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم، منزلًا في منطقة الزنة ببلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وذكر أن المواطن إبراهيم اسبيتان «شقليه»، وزوجته بيان محمد الدسوقي «شقليه» استشهدا، في قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشار إلى العثور على شهيد خامس، في القصف الذي استهدف منزلًا لعائلة بركة في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

وأضاف أن عددًا من المواطنين أصيبوا، جراء قصف جوي إسرائيلي على منزل في منطقة «الزنة» في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

وذكر أن آليات الاحتلال أطلقت النار باتجاه المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وكان الشاب عبد الرحمن محمود غانم استشهد مساء الأحد، متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها جراء قصف إسرائيلي على أسرته أثناء النزوح من مدينة رفح قبل أسابيع.

وقالت مصادر طبية إن 31 شهيدًا ارتقوا، في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الأحد.

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد منذ 18 مارس 1827 مواطنًا وأصيب 4828 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ويرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.