نائب محافظ البحيرة يتابع عددا من القطاعات والمرافق بمركزي دمنهور وإيتاي البارود

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أجرى الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المواقع الحيوية، وذلك بمدينة دمنهور ومركز إيتاي البارود.

وتفقد "الديب"، المتنزهات والحدائق العامة في دمنهور؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الاحتفالات، بالإضافة إلى زيارة مجمع المواقف لمتابعة انتظام حركة النقل والتزام السائقين بالتعريفة الرسمية.

كما شملت الجولة زيارة مستشفى حميات دمنهور؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية واستعدادات الطوارئ، فضلًا عن تفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة منظومة النظافة والتوجيه بتكثيف حملات رفع المخلفات.

وفي مركز إيتاي البارود، تابع نائب المحافظ حالة المتنزهات العامة من حيث إجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى متابعة نظافة الشوارع، واستمرار الحملات اليومية للنظافة.

كما قام أيضاً بزيارة المستشفى والموقف العمومي بإيتاي البارود، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ورصد مدى الالتزام في حركة النقل العام.