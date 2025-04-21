4 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين وسط مدينة غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء يوم الإثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين داخل مركز إيواء «نادي الجزيرة»، وسط مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة و5 آخرين، بقصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين داخل «نادي الجزيرة» وسط مدينة غزة.

وأوضحت مصادر طبية، أن 18 شهيدًا ارتقوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 15 منهم جنوبي القطاع.

وجددت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 1864 مواطنًا وإصابة 4890 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار استمر نحو 60 يوماً من إبرامه، بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.



