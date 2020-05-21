3 وصفات حلويات قدميها في عيد الفطر لأسرتك

يأتي عيد الفطر هذا العام وفيروس كورونا له تأثير على الأنشطة الاجتماعية ولهذا لن يستطيع الكبار والصغار التنزه والذهاب في زيارات عائلية؛ لالتزامهم بالحجر المنزلي الذي يحمي من الإصابة بالفيروس.

ولهذا يجب محاولة التجديد خلال أيام العيد داخل المنزل، لأنه يحسن من الحالة النفسية، ولا يجب أن يقتصر التجديد على الأنشطة فقط بل يجب أن يشمل المأكولات أيضًا، ولهذا نقدم وصفات لحلويات غير تقليدية يمكن تقديمها في العيد..

1- تارت ميني بالشيكولاتة

• مقادير العجينة:

"100 جرام من الزبد البارد - كوب ونصف من الدقيق - ملعقة كبيرة سكر بودرة - 3 ملاعق كبير من الماء البارد - ربع كوب فستق حلبي مطحون".

• مقادير حشوة الشيكولاتة

"كوب من الكريمة السائلة - 2 ملعقة كبيرة سكر - 200 جرام شيكولاتة مبشورة - ملعقة كبيرة زبد".

• طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

2- اخلطي الزبد والسكر والدقيق في العجانة الكهربائية على سرعة متوسطة، أو قومي بذلك بنفسك حتى تمام التجانس، ثم اضيفي الماء واخلطي مجددًا حتى تكون عجينة.

3- ضعي العجين على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق واعجنيها باليد، ثم غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

4- بعد الوقت المحدد قطعي العجين إلى كرات صغيرة وضعيها في قالب الميني وأزيلي الأطراف الزائدة، ثم ضعيهم في الفرن لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك يتم إزالة القالب ويترك التارت حتى يبرد.

5- وضع الكريم مع السكر في وعاء على النار مع التقليب الجيد حتى تغلي الكريمة ويذوب السكر ثم ضعي الشيكولاتة والزبدة وحركي المزيج جيدًا حتى تذوب الشيكولاته، وضعي الحشوة في التارت ثم رشي الفستق على الوجه، وقدميها باردة.

2- كوكيز بالزعفران

• المقادير

"180 جرام زبد - كوب إلا ربع سكر - 2 صفار بيض - نصف ملعقة فانيليا - كوب ونصف دقيق - نصف كوب لوز مطحون - نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر - نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون - نصف ملعقة صغيرة زعفران - فستق حلبي حسب الرغبة".

• طريقة التحضير:

1- ضعي الزبد والسكر وصفار البيض ونصف ملعقة صغيرة من الفانيلا في العجانة الكهربائية واخلطي المكونات، ثم يضاف اللوز المطحون والدقيق والبيكنج باودر، والهيل المطحون والزعفران، ويخلطوا مجددًا حتى تمام التجانس.

2- تشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة ووضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 25 دقيقة.

3- بعد خروج الكوكيز من الفرن يتم تزيين الوجه بالفستق الحلبي أو مربى المشمس.

3- بسكويت المربى

• المقادير

"2 كوب دقيق منخول - نصف كوب سكر ناعم - ملعقة صغيرة فانيليا - ربع كوب مربى فراولة - 200 جرام زبد طري".

• طريقة التحضير:

1- اخلطي السكر والزبد حتى يصبح الخليط كريمي، ثم تضاف الفانيليا ثم الدقيق وتعجن لمدة 3 دقائق حتى تكون عجينة لينة.

2- جمع العجين باليد على شكل دائرة ولفه بورق البلاستيك وتترك في الثلاجة لمدة ساعة.

3- بعد مرور الوقت تفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق.

4- تقطيع العجينة بواسعة القطاعة على حسب الشكل المرغوب فيه لكن يكون منها قطع مفتوحة وقطع مغلقة، ثم توضع قطع البسكويت في صينية فرن المفروشة بورق الزبدة، وتخبز في الفرن لمدة 10 دقيقة على حرارة 180 درجة.

5- يدهن البسكويت بالمربى بعد أن يبرد، وتوضع القطعة المفتوحة على المغلقة ويقدم بعد رشه بالسكر الناعم.