مريم نعوم: ليه لأ 2 يتناول قضية التبني ويواجه المحاذير الأخلاقية للمجتمع

طرحت منصة shahid VIP، الإعلان الترويجي للموسم الثاني من مسلسل "ليه لأ"، الذي تؤدي بطولته الفنانة منة شلبي والفنان أحمد حاتم، والمقرر عرضه قريبًا.

يتناول الجزء الثاني موضوعا مغايرا عن الذي طرح في الموسم الأول، الذي قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل، فمن المقرر أن تجسد منة شلبي دور شابة تبحث عن الأمومة، وذلك من خلال تبنيها طفلا من أحد دور الأيتام.

تناقش منة شلبي في "ليه لأ 2" قضية التبني، كما تستعرض الصعوبات التي تواجهها إلى جانب علاقتها مع الطفل، بالإضافة لكون المسلسل يناقش عدداً من القضايا الخاصة بالفتيات والمرأة بشكل عام.

وعن المسلسل، تقول السيناريست مريم نعوم إن كل المجتمعات مليئة بالمحاذير الاجتماعية والأخلاقية، التي يتوقف أمامها المتمردين والمطالبين بالتجديد، ويطرحون بدائل تستوقف المجتمع وتخلق حالة من الجدل، موضحة أنه في كل جزء من أجزاء المسلسل سيتم طرح إجابة على موضوع جديد يشغل المجتمع المصري والعربي.

المسلسل من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏وفكرة سيناريو وحوار دينا نجم، وشارك في كتابة الحلقات سلمى عبد الوهاب وراجية حسن.