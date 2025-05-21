مقتل مستشار للرئيس الأوكراني السابق يانوكوفيتش رميا بالرصاص في إسبانيا

أفادت السلطات الإسبانية، بمقتل مستشار للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، اليوم الأربعاء، رميا بالرصاص، عندما استهدفه مسلحون أمام "المدرسة الأمريكية" في مدريد.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية، إن الضحية هو أندري بورتنوف "52 عاما".

وأفادت السلطات، بأنه قتل رميا بالرصاص في الساعة 0915 صباحا بالتوقيت المحلي (0715 بتوقيت جرينتش).

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه قتل بعدما قام بتوصيل أبنائه إلى المدرسة.

وقال شهود عيان، إن هناك أكثر من مسلح أطلقوا النار على بورتنوف "عدة مرات" في الرأس والجسم أثناء ركوبه سيارة، بحسب ما نقلته الشرطة، التي أضافت أن المهاجمين فروا سيرا على الأقدام إلى منطقة أشجار.

وقامت الشرطة، بتطويق مسرح الجريمة في موقف للسيارات يقع على بعد نحو 150 مترا (500 قدم) أمام بوابة "المدرسة الأمريكية" في مدريد.

يذكر أن بورتنوف هو سياسي أوكراني سابق مرتبط بشكل وثيق بيانوكوفيتش، حيث شغل منصب نائب رئيس المكتب الرئاسي خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2014.