الجمعة 21 يونيو 2019 3:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن قائمة المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

القبض على رجل من أصل لبناني هدد بتفجير نفسه في برلين

د ب أ
نشر فى : الجمعة 21 يونيو 2019 - 11:20 ص | آخر تحديث : الجمعة 21 يونيو 2019 - 11:20 ص

ألقت سلطات الأمن في مدينة أوسنابروك الألمانية القبض على رجل منحدر من أصول لبنانية بعدما هدد بتفجير نفسه في برلين.

وقال وزير الداخلية المحلي بولاية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة في برلمان الولاية إن الرجل هدد بإيذاء أفراد من عائلته.

وبحسب البيانات، فإن الرجل 33 عاما، معروف لدى السلطات بتورطه في أعمال عنف، ومصنف على أنه حالة شديدة الخطورة في العنف المنزلي.

وقال بيستوريوس إن المشتبه به أعلن أنه يريد أن يموت شهيدا.

وكانت السلطات أطلقت سراح الرجل من السجن في فبراير الماضي، وألقت القبض عليه يوم الأربعاء الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك