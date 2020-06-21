رئيس البنك المركزي الألماني: الأمور تسير مجددا نحو الأمام

صرح رئيس البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" بأنه يرى أن الاقتصاد الألماني على طريق جيد حاليا في ظل أزمة كورونا.



وقال ينس فايدمان لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "عايشنا خلال الأشهر الماضية أشد انكماش اقتصادي في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية".



وتابع قائلا: "الخبر السار هو أن الهوة قد تكون وراءنا حاليا، وأن الأمور تسير نحو الأمام"، وقال أيضا إن الانكماش الواضح للاقتصاد الألماني سوف يعقبه "انتعاشا تدريجيا نسبيا".



وأكد رئيس البنك المركزي الألماني أن الدولة لديها مجال كاف للحركة من أجل دعم الاقتصاد مجددا، في حالة مواجهة موجة إفلاس في الخريف.



وقال فايدمان: "الأوساط السياسية قامت برد فعل حازم وسريع في مناخ صعب من أجل حماية شركات وموظفين. كان ذلك صائبا"، ولكنه أكد أنه يجب ألا تعتاد الأوساط السياسية على المستوى المرتفع للديون.