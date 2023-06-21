أسامة ربيع: خطة تطوير قناة السويس تشمل 5 محاور

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن خطة التطوير التي تنفذها الهيئة تنقسم إلى خمسة محاور.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لهيئة القناة؛ لتسليط الضوء على حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، اليوم الأربعاء، أن هذه المحاور تشمل تطوير المجرى الملاحي، وتحديث الأسطول البحري، وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، وتنوع مصادر الدخل، والاستدامة والمحافظة على البيئة.

وأشار إلى أنّ المجرى الملاحي يشهد أعمال تطوير مستمرة، لا تقتصر على قناة السويس الجديدة والقطاع الجنوبي، لافتا إلى إنشاء خمسة جراحات طوارئ بما يحقق الأمن المستدام للملاحة والمحافظة على مدة عبور تبلغ 11 ساعة، وهي المدة المتفق عليها مع العميل.

ونوه بأنّ إجمالي عدد الجراحات وصل حاليا إلى عشرة جراحات، بجانب توفير 500 شمعة رباط وذلك للسفينة التي تقف للطوارئ لكن لفترة قصيرة.

وأفاد بأنه تم تحسين المدخل الشمالي والجنوبي لمدخل قناة السويس، مع تعميق التفريعة الغربية للقناة، وصولا إلى المشروع الأكبر والأضخم وهو تطوير القطاع الجنوبي الذي يعتبر مشروعا قوميا.