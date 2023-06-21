 مقتل 41 شخصا في أعمال عنف بسجن للنساء في هندوراس - بوابة الشروق
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مقتل 41 شخصا في أعمال عنف بسجن للنساء في هندوراس

تيجوسيجالبا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 9:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 9:13 ص
أعلنت السلطات في هندوراس، الثلاثاء، مقتل 41 شخصا على الأقل وسط "أحداث عنيفة" في سجن للنساء.

وذكرت أنه تم إرسال فرق الطب الشرعي إلى المركز النسائي للتكيف الاجتماعي في تمارا، على مشارف تيجوسيجالبا، لمزيد من النظر في عدد الضحايا والتعرف على الجثث.

وأضافت أنه سيتم استخدام اختبار الحمض النووي وطب الأسنان الشرعي لتحديد بعض الضحايا الذين أصيبوا بحروق شديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة العامة يوري مورا لشبكة (سي إن إن) باللغة الإسبانية إن بعض الضحايا أصيبوا بأعيرة نارية بينما كانت الوفيات الأخرى نتيجة لحروق.

وقالت رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو في تغريدة عبر تويتر: "صدمت من القتل الوحشي للنساء في المركز، والذي خططت له عصابات على مرأى ومسمع من السلطات"، واعدة باتخاذ "إجراءات صارمة".

وتعاني السجون في هندوراس من الاكتظاظ وتشتهر بالعنف المرتبط بالعصابات.

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