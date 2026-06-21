نيوكاسل يحبط محاولات توتنهام لضم تونالي

رفض نادي نيوكاسل يونايتد عرضاً ضخماً من توتنهام هوتسبير للتعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، تقدم توتنهام بعرض بلغت قيمته 80 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم الدولي الإيطالي، إلا أن إدارة نيوكاسل رفضت العرض بشكل قاطع.

وأكد التقرير أن "الماكبايس" لا يملكون أي نية للتخلي عن تونالي، الذي يعد أحد العناصر الأساسية في مشروع النادي، رغم القيمة المالية الكبيرة التي عرضها توتنهام لإتمام الصفقة.

ويحظى لاعب الوسط الإيطالي بتقدير كبير داخل نيوكاسل، حيث ترى الإدارة والجهاز الفني أنه جزء مهم من خطط الفريق المستقبلية، ما يجعل فكرة رحيله غير مطروحة في الوقت الراهن.

ويأتي هذا الموقف ليؤكد تمسك نيوكاسل بنجومه البارزين، في ظل سعي النادي لمواصلة المنافسة على أعلى المستويات محلياً وأوروبياً خلال المواسم المقبلة.