بايرن يدرس تأمين عقد أوليس في مواجهة إغراءات الريال

كشفت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ يستعد للتحرك من أجل تأمين مستقبل نجمه الفرنسي مايكل أوليس، في ظل الاهتمام المتزايد بخدماته من جانب ريال مدريد وليفربول.

وبحسب صحيفة "ميرور"، يخطط النادي البافاري لتقديم عقد جديد للاعب يتضمن زيادة كبيرة في راتبه، مكافأةً على المستويات المميزة التي قدمها منذ انضمامه إلى الفريق.

وأكد التقرير أن بايرن ميونخ لا يملك أي نية للتخلي عن الجناح الفرنسي خلال الفترة المقبلة، إذ ترى إدارة النادي أن أوليس أصبح أحد أبرز اللاعبين في العالم، وتعتبره عنصراً أساسياً في مشروع الفريق طويل الأمد.

ويأتي ذلك في وقت ارتبط فيه اسم اللاعب باهتمام من ريال مدريد وليفربول، بعدما لفت الأنظار بأدائه اللافت وتطوره الكبير في الدوري الألماني.

ويسعى بايرن ميونخ من خلال العقد الجديد إلى قطع الطريق أمام الأندية الراغبة في ضم أوليس، وضمان استمراره داخل "أليانز أرينا" لسنوات قادمة.