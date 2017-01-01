«التنمية الصناعية» يدرس ضخ مليار جنيه فى المقاولات والسياحة

يدرس بنك التنمية الصناعية ضخ مليار جنيه فى ثلاثة قروض مشتركة جار تسويقها فى السوق المحلية، تبعا لتصريحات مسئول بالبنك لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضاف أن القروض الثلاثة الجارى دراستها يتعلق احداها بقطاع الاستثمار السياحى لاعادة تطوير قرية سياحية، والقرضان الآخران فى قطاع المقاولات.

وشارك «التنمية الصناعية» مؤخرا بمبلغ 150 مليون جنيه فى قرض مشترك يبلغ 750 مليون جنيه لصالح شركة الخرافى ناشيونال وقام بنك الشركة المصرفية بدور المرتب العام الرئيسى ووكيل التمويل والضمانات والمستندات.

وتبلغ محفظة القروض بالبنك حوالى 11 مليار جنيه، ويستهدف البنك معدلات نمو فى نشاط الائتمان لا يقل عن 25% على مدار العام، تبعا لتصريحات سابقة لحمدى عزام نائب رئيس البنك، مشيرا إلى أن البنك يستهدف خفض نسبة الديون المتعثرة إلى 8% من إجمالى المحفظة، بنهاية العام، والتى تبلغ حاليا حوالى مليار جنيه بنسبة 10% لها مخصصات بالكامل.

أضاف أن مصرفه يعتزم زيادة عدد المناطق الائتمانية إلى 10 مناطق بنهاية العام مقابل 6 فى الوقت الحالى.

ويستهدف «التنمية الصناعية» تحقيق أرباح بنهاية العام تبلغ 450 مليونا، حقق منها فى النصف الأول من العام حوالى 210 ملايين جنيه، قال عزام.

وبلغ صافى ربح البنك فى العام الماضى 281 مليون جنيه بزيادة 15% عن صافى ربح بقيمة 244 مليون جنيه فى 2017.

وارتفع المركز المالى للبنك بقيمة 4.3 مليار جنيه، مسجلًا 24 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر لعام 2018، مقابل 19.7 مليار جنيه بنهاية عام 2017.