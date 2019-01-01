«مراكز» التابعة لمجموعة الحكير تتفاوض على قروض بقيمة 4 مليارات جنيه من بنوك محلية

تتفاوض شركة مراكز للاستثمار العقارى التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية للحصول على قروض تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه من عدة بنوك محلية، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال واعمال ــ الشروق».

أضافت ان الشركة تسعى للحصول على تمويل ما بين 1.5 مليار ــ 2 مليار جنيه من بنك مصر للمساهمة فى جزء من التكلفة الاستثمارية لتنفيذ مول القطامية، ويقع بجوار مشروع الشركة السكنى ديستريكت فايف، وتبلغ المساحة التأجيرية الإجمالية للمول 110,000 متر مربع، بالإضافة إلى مفاوضات مع البنك الأهلى المصرى للحصول على تمويل مماثل للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية للشقق السكنية من المشروع ذاته.

وحصلت الشركة فى الربع الأول من العام على قرض معبرى بقيمة 500 مليون جنيه من البنك الأهلى المصرى لحين استكمال إجراءات القرض الاساسى، تبعا لتصريحات المصادر.

وتبلغ استثمارات «مراكز» فى قطاع المولات التجارية ما يقرب من 12 مليار جنيه مصرى من خلال مول العرب ومول القطامية ومول طنطا؛ حيث نقوم الشركة بتأجير هذه الوحدات وليس بيعها.

وكان بنكا «مصر والعربى الافريقى» قاما فى سبتمبر 2017 بتمويل شركة مراكز الدلتا للمشروعات العقارية، التابعة لشركة مراكز للاستثمار العقارى بقرض يبلغ 641 مليون جنيه للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروع مول طنطا، البالغ استثماراته مليار جنيه

وسددت «مراكز» فى أكتوبر الماضى، كامل قيمة التسهيلات الائتمانية المستحقة على مشروع «مول العرب» والبالغة 2 مليار جنيه مصرى، للبنك التجارى الدولى وبنوك أخرى، ليصبح مول العرب بدون أى ديون.