قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن جولة وزير الخارجية سيرجي لافروف الإفريقية، التي يزور خلالها 4 دول إفريقية في مقدمتها مصر، ستبدأ في 24 يوليو الجاري وتستمر 5 أيام.

وقالت زاخاروفا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، إنه "في الفترة من 24 إلى 28 يوليو الجاري سيقوم لافروف بزيارة عمل إلى مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" وشبكة "روسيا اليوم" أمس الأربعاء، إن مصر الشريك الاقتصادي الأول لبلاده في القارة الإفريقية بما يقارب خمسة مليارات دولار.

وأشار إلى أنه يُخطط للقيام بجولة إفريقية تشمل مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو، مضيفا: "لدينا زيارات سنوية متبادلة مرة كل عام أو عامين، إذ يقوم وزراء الخارجية بزيارة الدول الإفريقية، نحن نحاول القيام بذلك بطريقة تغطي أكبر عدد ممكن من الدول هذا العام ستكون هناك زيارات لمصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو".