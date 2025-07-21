بريطانيا وألمانيا ترأسان اجتماعا للناتو لدعم أوكرانيا

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ترأس المملكة المتحدة وألمانيا اجتماعا، اليوم الإثنين، لمناقشة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بقيام حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، بعد أسبوع من تصريح ترامب بأن الشحنات سوف تصل أوكرانيا خلال أيام.

ويرأس الاجتماع الافتراضي وزيرا الدفاع البريطاني جون هيلي و الألماني بوريس بيستوريوس.

وقال هيلي إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث وأمين عام حلف الناتو مارك روته إلى جانب القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا الجنرال أليكسوس جرينكيويتش، سوف يحضرون اجتماع مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا.

وتأتي المحادثات بعدما شنت روسيا نحو 300 هجوم بمسيرات ضد أوكرانيا، بحسب مسؤولين. وتواصل موسكو تكثيف هجماتها طويلة المدى على المدن الأوكرانية، ورجح المحللون تصاعد القصف.

وفي تحول في نبرة التصريحات تجاه روسيا، أعطى الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي موسكو مهلة 50 يوما للموافقة على وقف إطلاق نار أو مواجهة عقوبات أكثر صرامة.

وتشمل خطة الأسلحة التي أعلن عنها ترامب قبل أسبوع، قيام الدول الأوروبية بإرسال أسلحة أمريكية لأوكرانيا عبر حلف الناتو سواء كان من مخزون قائم أو شراء أسلحة جديدة والتبرع بها.