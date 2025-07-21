بلدية غزة: المدينة دخلت مرحلة شديدة من العطش بعد توقف خط المياه عن العمل

أعلنت بلدية غزة، مساء اليوم الاثنين، توقف محطة التحلية الرئيسية في شمال مدينة غزة عن العمل.

وقالت في تصريحات، نقلتها شبكة «قدس» الإخبارية، إن «مدينة غزة دخلت مرحلة شديدة من العطش بعد توقف خط المياه عن العمل».

ونوهت أن «مناطق واسعة من قطاع غزة لا تصلها المياه»، محذرة من كارثة إنسانية بعد توقف معظم الآبار.



ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تضررت حوالي 89% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة، بما في ذلك 238 بئراً للمياه، وأجزاء أساسية من خطوط المياه الرئيسية.

وانخفض إنتاج محطات تحلية المياه والآبار إلى أقل من نسبة 58٪، مما ترك 90٪ من سكان غزة دون إمكانية الحصول على مياه الشرب.

وتسبب النقص الحاد في مخزون الوقود بجميع أنحاء القطاع، في عدم توفر مياه الشرب، لا سيما في محافظة خانيونس جنوب غزة.