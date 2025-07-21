الاتصالات السورية: سبب الانقطاعات في السويداء ناتجة عن صعوبات تقنية ولوجستية ترتبط بنفاد الوقود

قالت وزارة الاتصالات السورية إن "الانقطاعات الحاصلة مؤخرا في محافظة السويداء ناتجة حصريا عن صعوبات تقنية ولوجستية ترتبط بشكل رئيسي بنفاد الوقود اللازم لتشغيل التجهيزات الفنية".



وأوضحت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية في بيان أن "الانقطاعات الحاصلة مؤخرا في محافظة السويداء ناتجة حصريا عن صعوبات تقنية ولوجستية ترتبط بشكل رئيسي بنفاد الوقود اللازم لتشغيل التجهيزات الفنية سواء في المقاسم الهاتفية أو في أبراج الاتصالات الخلوية مع تعذر إيصال كميات جديدة من الوقود بسبب إعاقة جهود الإمداد من قبل المجموعات الخارجة عن القانون".

وأشارت الوزارة إلى أنها "تعمل مع شركائها في قطاع الاتصالات على مدار الساعة لمواجهة الظروف الفنية البحتة التي فرضها الواقع الميداني في السويداء بما يراعي خصوصية الوضع الحالي ويضمن سلامة كوادر العمل".

وبيّنت أنها "حرصت على اتخاذ سلسلة من الخطوات الطارئة بهدف استعادة الخدمات بالسرعة الممكنة".

وأضافت "الاتصالات" في بيانها: "كانت لدينا اليوم محاولة فاشلة للأسف من فريق مختص للوقوف على واقع تزويد الوقود على الأرض إثر منعه من الدخول إلى السويداء".

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "نأسف للإشارة إلى أنّ الخدمات ستبقى عرضة للانقطاع في ظل تعذر إدخال كميات جديدة إلى المحافظة وستكون الوزارة مع شركائها في قطاع الاتصالات جاهزة للتحرك بشكل فوري لتزويد المقاسم والأبراج بالوقود حال تأمين مرور آمن ودون عوائق لفريقها".

هذا وأعلن مدير مؤسسة الكهرباء في السويداء أن "المحافظة خرجت عن الخدمة نتيجة اشتباكات مسلحة عطلت خطوط التغذية الرئيسية وأدّت إلى استشهاد ثلاثة موظفين من كوادر المؤسسة"

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات إسعافية لإعادة وصل التيار الكهربائي لتأمين الأحمال الأساسية في مركز المحافظة"، في حين أنه "بسبب تجدد الاشتباكات، انقطع التيار مرة أخرى وعلى إثرها توجّهت فرق الصيانة إلى الموقع لكنها لم تتمكن من الدخول نتيجة إغلاق الطرقات من قبل مجموعات خارجة عن القانون"

ولفت مدير المؤسسة الكهرباء في السويداء إلى أن "المنشآت التابعة للمؤسسة تعرضت لانتهاكات جسيمة كنهب الممتلكات وتخريبها من قبل المجموعات الخارجة عن القانون".

ومع صباح الأحد، خيّم الهدوء على المحافظة وبدأت قوافل المساعدات بالتوجه من العاصمة دمشق إلى السويداء، وضمت قافلة الصحة السورية 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع فرق طبية متخصصة وعالية الجهوزية، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية، بينما صرح وزير الصحة مصعب العلي بأن رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، رفض دخول الوفد الحكومي المرافق لقافلة المساعدات التي أرسلتها الحكومة إلى السويداء.

وإثر ذلك، نددت وزارة الخارجية السورية بمنع دخول قافلة مساعدات إنسانية يرافقها ممثلون عن الحكومة إلى المحافظة، بعد أن أعلنت الرئاسة السورية السبت، عن وقف إطلاق النار في السويداء بين العشائر السورية والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.

ومساء ذات اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي أبناء العشائر البدوية، ووقف الاشتباكات في أحياء المدينة.

من جهتها، طالبت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الأحد، بالوقف الفوري لكافة الهجمات العسكرية وسحب جميع القوات الحكومية من محيط جبل العرب وكافة بلداته وقراه.