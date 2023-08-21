الرئيس الأوكراني يصل إلى الدنمارك قادما من هولندا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن اليوم الأحد دون إعلان مسبق.

يذكر أن زيلينسكي وصل إلى الدنمارك قادما من هولندا.

وقال زيلينسكي على قناة تليجرام الإخبارية إنه سيتحدث مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن والعائلة المالكة ورؤساء أحزاب وممثلين عن القطاع الاقتصادي.

وكتب زيلينسكي أيضا:" سنواصل العمل على تعزيز أوكرانيا وشعبنا".

كانت الدنمارك وهولندا أعلنتا في وقت سابق اعتزامهما توريد مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا، وهي المقاتلات التي كانت كييف تطلبها للتصدي للهجوم الروسي.

وتابع زيلينسكي:" نجهز أنباء سارة إضافية لمقاتلينا الأوكرانيين".

كان زيلينسكي التقى رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في ايندهوفن، وزار من قبلها السويد أمس السبت. وكان الرئيس الأوكراني أعلن أنه " سيجري محادثات مع دول أخرى تدعمنا حتى تورد لنا التجهيزات المطلوبة من أجل أن نكسب هذه الحرب"، لكنه لم يحدد من تكون هذه الدول.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية فريدريكسن في بيان إنها تشعر بالفخر لزيارة زيلينسكي وقرينته لبلادها. وأعربت السياسية الاشتراكية الديمقراطية عن قناعتها بأن دعم الدنماركيين القوي للكفاح الأوكراني من أجل الحرية سيظهر جليا خلال الزيارة.

وكان زيلينسكي قال في هولندا:" نحن نمضي قدما في ملف مقاتلات إف-16" وإنه ينتظر حصول بلاده قريبا على 42 قطعة من المقاتلة الأمريكية بمجرد إتمام تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها، لافتا إلى أن هذا "مجرد بداية".

وكان تحالف تشكل في الصيف بقيادة هولندا والدنمارك في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام المقاتلة إف-16. ومن المحتمل أن تورد أيضا بلجيكا والنرويج مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا.