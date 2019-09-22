أرامكو تتعهد مجددا باستعادة إنتاجها النفطي بشكل كامل نهاية سبتمبر

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تعهدت شركة أرامكو النفطية السعودية مجددا باستعادة إنتاجها النفطي بكامل طاقته بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة، إن أرامكو ستستعيد 7ر5 مليون برميل من الإنتاج يوميا.

وأضاف الناصر في رسالة إلى الموظفين نقلت عنها اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء: "سنواصل الوفاء بمهمتنا بتوفير الطاقة التي يحتاجها العالم".

وأشار إلى أن أرامكو لم تتخلف عن أي شحنات مطلوبة من العملاء.

كان ديفين جيجان، مدير إدارة معلومات النفط العالمية بشركة "جينسكيب" المتخصصة في تقديم المعلومات عن قطاع الطاقة، قال إن شركة "أرامكو" استعادت حوالي 60% من القدرات الإنتاجية لمنشآتها النفطية التي تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة يوم السبت الماضي.

وذكرت شركة "جينسكوب" إن "أرامكو" تنتج الآن حوالي 34ر3 مليون برميل يوميا من هذه المنشآت التي كانت تنتج قبل الهجمات حوالي 6ر5 مليون برميل يوميا.