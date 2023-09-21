ابتزت فتاة، موظف بإحدى شركات الغاز الطبيعي ووالده، عن طريق إرسال بعض الفيديوهات لهما عبر تطبيق الوتساب، تتضمن علاقة غير شرعية تجمعها مع الوالد، وطلبت منهما مبالغ مالية مقابل عدم فضح هذه العلاقة، إلا أن السيدة وقعت في قبضة الأمن وأحيلت لمحكمة جنايات الجيزة التي عاقبتها بالسجن المشدد 5 سنوات.



وكشفت التحقيقات في القضية -التي حصلت الشروق على نسخة منها- أن الفتاة "هـ" البالغة من العمر 23 سنة، هددت "ك"، 42 سنة، موظف بإحدى شركات الغاز الطبيعي، كتابة عبر تطبيق الواتساب، بإفشاء أمور مخدشة بشرف والده، بأن أرسلت إليه مقاطع مرئية جنسية تجمعها بوالد المجني عليه مهددة بها إياه حال كون ذلك التهديد مصحوب بطلب الحصول منه على مبالغ مالية نظير عدم نشرها لتلك المقاطع.



وتابعت التحقيقات في القضية رقم 1581 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة منشأة القناطر، أن المتهمة اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن أرسلت له رسائل إلكترونية متضمنة المقاطع المرئية المنوة عنها بالاتهام السابق دون موافقته، كما تعمدت إزعاج المجني عليه بأن أساءت استخدام أجهزة الاتصالات.



- علاقة مُحرمة مقابل توفير وظيفة وشقة



واعترفت المتهمة في التحقيقات أنها تعرفت على والد الموظف عن طريق زوجها في شهر يونيو عام 2022، والذي وعدها بتوفير العمل في مكان مرموق، ولكن أخذ يماطل الوعود حتى طلب منها المقابلة داخل شقته لعدة مرات: "كنت بروحله علشان تنفيذ الوعد".



وأضافت أن والد الموظف حاول التحرش بها في المرة الأولى ولكنها رفضت، وبعد ذلك قبلت إقامة علاقة غير شرعية معه بعدما وعدها بتوفير شقة ووظيفة لها.



وتابعت المتهمة أنها عندما شعرت بمماطلة والد الموظف وإنكاره للوعود، قررت تصوير العلاقة غير الشرعية بينهما، بعدما سافرا سويا لمحافظة بورسعيد، وهددت والد الموظف بالفيديوهات وطالبت منه مبلغ مالي مقابل عدم افتضاح الأمر، وتقاضت منه مبلغ مالي 8 آلاف جنيه مقابل حذف الصور والفيديوهات.



- الفتاة حامل



أضافت المتهمة أنها هددت والد الموظف للمرة الثانية على التوالي بعد اكتشاف حملها التي ظنت في البداية أنه نتيجة العلاقة بينها ووالد الموظف ولكن الحمل كان من زوجها، ومن هنا تواصل معها والد الموظف ومحاميه لإيجاد حل لتلك المشكلة بعد ظن أن ذلك الحمل منه.



وتابعت أنهما اتفقا على تسليمها مبلغ مالي 200 ألف جنيه، على 3 دفعات، استلمت 100 ألف جنيه فقط، ولم يستكمل المبلغ المالي، وبدأ في التهرب منها، ومن هنا لجأت إلى الابن الموظف لتنفيذ وعود والده وإلا افتضاح الأمر، وقتها استدرجها الموظف بالمقابلة بينهما لإيجاد حل، لكن فور وصولها تفاجئت بوجود رجال الشرطة التي ألقت القبض عليها.



- شهادة الابن الموظف



وشهد الموظف في التحقيقات بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من المتهمة أثناء تواجده بالعمل، تفيد بوجود مشكلة بينها ووالده، لكن فور عودته تفاجأ بفرد أمن الكمبوند، يبلغه بأن سيدتين جاءا لمقابلته وتركا رسالة له مكتوب فيها "هيخربوا بيتك وهيفضحوك".



وأضاف أنه تواصل وقتها مع المتهمة لاستبيان الأمر والتي أفصحت له عما حدث بينها ووالده، وهددته لكنه لم يستجيب إلا بعد أن أرسلت له بعض الفيديوهات والصور عبر تطبيق الوتساب وطلبت منه مبلغ مليون و300 ألف جنيه مقابل البعد عنهم وعدم التدخل في حياتهم مرة أخرى.



وتابع الموظف أنه بمواجهة والده ادعى أنها فتاة يعطف عليها وهى من حاولت إقامة العلاقة معه، وفي اليوم التالي قدم الموظف بلاغا لمباحث الإنترنت بالفيديوهات والرسائل الإلكترونية وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة.