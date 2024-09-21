الخطيب يوجه رسالة للاعبي الأهلي: شخصية وإرادة البطل يجب أن تستمر 

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة للاعبي الفريق بعد تسلم درع الدوري رقم 44 في استاد القاهرة مساء اليوم السبت بعد الفوز على جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الخطيب في تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "رسالتي للاعبي الأهلي هي أنهم لا بد أن يعرفوا أن بعد الخروج من بوابة الاستاد اليوم فلا يوجد حديث في الإعلام سواء لاعبين أو جهاز فني، ويجب أن يكون تركيزهم في الفترة المقبلة على كل البطولات وليس السوبر الإفريقي فقط بعد 5 أيام، لأن لدينا موسم جديد ويجب أن ندخله بنفس إرادة البطل التي حققناها في الموسم الماضي".

وأضاف: "هناك صعوبات كثيرة واجهناها لكن دائما نشعر في مواعيد محددة أن المجهود يكلل بالنجاح لأم اللاعبين يستحقوا ذلك وأشكر الله على النجاحات فيي الموسم الماضي".

وتابع: "أشكر الجهاز الفني واللاعبين وجميع أعضاء مجلس إدارة النادي وجميع العاملين بالنادي على الجهد الذي تحقق في الموسم الماضي وأخيرا التتويح بالدوري"ز

وأتم: "أيضا أريد أن أشكر الجماهير التي أرى أن لهم دورا كبيرا في الموسم الماضي خاصة في أوقات خاصة في بطولة الدوري وكانوا أكبر سند اللاعبين".