فنزويلا تدرِّب المدنيين على استخدام الأسلحة للدفاع عن البلاد إذا تعرضت لهجوم أمريكي

تدرب الحكومة الفنزويلية المدنيين على كيفية استخدام الأسلحة من أجل الدفاع عن البلاد، في حال تعرضت لهجوم أمريكي.

وتحت شعار "الثكنات للشعب"، قام الجنود بأولى دورات التدريب في أنحاء مختلفة من البلاد، بحسب ما قاله الرئيس نيكولاس مادورو، أمس السبت "بالتوقيت المحلي".

ودعا مادورو المزارعين الفنزويليين أن يكونوا مستعدين، وإلى حمل السلاح بصورة جماعية، إذا لزم الأمر.

وقال للمزارعين في أحد التجمعات، إن "الشعب الفنزويلي يقول للإمبراطورية: أوقفوا التهديدات!".

وأكد أنه بينما تهدد الولايات المتحدة فنزويلا، فإن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أكثر توحدا من أي وقت مضى في الدفاع عن سيادتها.

وكانت فنزويلا أطلقت قبل أيام قليلة، مناورة عسكرية واسعة النطاق في منطقة الكاريبي، في ظل التوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة.

وفي الأسابيع الأخيرة، هاجم الجيش الأمريكي ما وصفه بالعديد من "قوارب تهريب المخدرات" في المياه الواقعة جنوب الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.