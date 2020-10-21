رئيسة مهرجان أفلام الجنوب ببروكسيل: الدورة التاسعة للعام 2020 حزينة وبلا ضيوف

قالت رئيسة مهرجان أفلام الجنوب في بروكسيل ببلجيكا، رشيدة شيباني، إن الدورة التاسعة للمهرجان هذا العام 2020، بلا ضيوف، واصفة إياه بالحزين.

وأضافت شيباني، في تصريحات خاصة لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المهرجان رفض الضيوف، بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى صعوبة إجراء المهرجان لحظر صحي للضيوف مدة سبعة أيام.

وأوضحت أن الحظر الصحي يكلف المهرجان مبالغ مالية لا يقدر عليها، لافتة إلى أنها فكرت في إلغاء المهرجان في البداية، لكنها تخوفت من نسيان الجمهور له، وحينها ستضطر للعمل من جديد.

وفرضت بلجيكا، حظر تجوال في البلاد، يبدأ من منتصف الليل ويستمر حتى الخامسة صباحًا، وذلك بسبب ارتفاع أعداد إصابات كورونا.